31 Мая 2024
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Глава МВД наградил двух старшеклассников из Екатеринбурга, поймавших телефонных воров

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух старшеклассников из Екатеринбурга, отличившихся при задержании преступников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Торжественная церемония награждения прошла в преддверии Дня защиты детей. Колокольцев поблагодарил юных россиян, среди которых были 18-летний Григорий Зыков и 17-летний Данил Соседков из уральской столицы. Он отметил, что их поступки достойны самых добрых слов.

Инцидент произошел днем 7 ноября прошлого года. Двое подростков 15-17 лет подошли к 13-летнему Максиму и попросили показать дорогу. Затем у мальчика попросили телефон, чтобы позвонить, после чего схватили гаджет и убежали. Школьник заметил идущих старшеклассников и обратился за помощью, указав, в каком направлении побежали воры. Григорий и Данил разделились и отправились на поиски.

Пока Максим с Данилой шерстили соседние дворы, Григорий отправился к "Ельцин-центру", рядом с которым и заметил подозрительных бегущих подростков. Старшеклассник спросил, не они ли забрали телефон, на что те стали все отрицать. Григорий не отставал, один из подростков сбежал, а со вторым завязалась драка. Его, до приезда полиции, помогли удерживать проходивший мимо мужчина, а после и подоспевшие Данил с Максимом.

Прибывший по вызову наряд полиции установил всех участников происшествия. Благодаря гражданской сознательности и грамотным действиям Григория Зыкова и Данилы Соседкова задержанные были привлечены к уголовной ответственности.

"Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята. В непростых обстоятельствах каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. И вы сумели это сделать. В результате были предотвращены или раскрыты серьезные преступления, привлечены к ответственности дерзкие и агрессивные злоумышленники, обезврежены взрывоопасные предметы. И самое главное – спасены человеческие жизни", - сказал Колокольцев.

Награждение Григория Зыкова и Данила Соседкова из Екатеринбурга МВД России за героические поступки(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Глава МВД поблагодарил родителей, бабушек и дедушек, которые стремятся дать им хорошее образование, воспитать порядочными и целеустремленными людьми, достойными гражданами России. Он также отметил, что для работы в полиции требуются аналитические способности, предельная собранность и выдержка, умение сопереживать, чем и отличились юные уральцы.

Награждение Григория Зыкова и Данила Соседкова из Екатеринбурга МВД России за героические поступки(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

"Служба в полиции очень интересная и нужная. Если в будущем кто-то из вас захочет посвятить себя защите правопорядка, это можно только приветствовать. Ждем в наших ведомственных учебных заведениях", - заключил Колокольцев, пожелав школьникам отличной учебы, успехов в достижении поставленных целей, спортивных побед и новых добрых дел.

Теги: Екатеринбург, МВД, награда, старшеклассник, подросток


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