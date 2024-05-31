Глава МВД наградил двух старшеклассников из Екатеринбурга, поймавших телефонных воров

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух старшеклассников из Екатеринбурга, отличившихся при задержании преступников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Торжественная церемония награждения прошла в преддверии Дня защиты детей. Колокольцев поблагодарил юных россиян, среди которых были 18-летний Григорий Зыков и 17-летний Данил Соседков из уральской столицы. Он отметил, что их поступки достойны самых добрых слов.

Инцидент произошел днем 7 ноября прошлого года. Двое подростков 15-17 лет подошли к 13-летнему Максиму и попросили показать дорогу. Затем у мальчика попросили телефон, чтобы позвонить, после чего схватили гаджет и убежали. Школьник заметил идущих старшеклассников и обратился за помощью, указав, в каком направлении побежали воры. Григорий и Данил разделились и отправились на поиски.

Пока Максим с Данилой шерстили соседние дворы, Григорий отправился к "Ельцин-центру", рядом с которым и заметил подозрительных бегущих подростков. Старшеклассник спросил, не они ли забрали телефон, на что те стали все отрицать. Григорий не отставал, один из подростков сбежал, а со вторым завязалась драка. Его, до приезда полиции, помогли удерживать проходивший мимо мужчина, а после и подоспевшие Данил с Максимом.

Прибывший по вызову наряд полиции установил всех участников происшествия. Благодаря гражданской сознательности и грамотным действиям Григория Зыкова и Данилы Соседкова задержанные были привлечены к уголовной ответственности.

"Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята. В непростых обстоятельствах каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. И вы сумели это сделать. В результате были предотвращены или раскрыты серьезные преступления, привлечены к ответственности дерзкие и агрессивные злоумышленники, обезврежены взрывоопасные предметы. И самое главное – спасены человеческие жизни", - сказал Колокольцев.

Глава МВД поблагодарил родителей, бабушек и дедушек, которые стремятся дать им хорошее образование, воспитать порядочными и целеустремленными людьми, достойными гражданами России. Он также отметил, что для работы в полиции требуются аналитические способности, предельная собранность и выдержка, умение сопереживать, чем и отличились юные уральцы.

"Служба в полиции очень интересная и нужная. Если в будущем кто-то из вас захочет посвятить себя защите правопорядка, это можно только приветствовать. Ждем в наших ведомственных учебных заведениях", - заключил Колокольцев, пожелав школьникам отличной учебы, успехов в достижении поставленных целей, спортивных побед и новых добрых дел.