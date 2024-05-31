В Россельхознадзоре исключили рост цен на яблоки из-за заморозков

Роста цен на яблоки и их недостатка на российском рынке из-за снижения урожая в связи с заморозками не ожидается, заявили в Россельхознадзоре.

"В связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости", - сообщил ТАСС замруководителя ведомства Антон Кармазин.

По его словам, выпавшие объемы урожая заместят поставки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.

Как ранее заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, Правительство РФ будет рассматривать варианты поставок яблок из других стран, так как в этом сезоне их урожай снизили заморозки. Она добавила, что с ягодами также ожидаются сложности. Власти обещают сделать все возможное, чтобы цены не скакнули вверх.

Также стало известно, что Минсельхоз подумывает о введении режима ЧС федерального масштаба из-за уровня ущерба, нанесенного заморозками. Такой статус позволит оперативно и в больших масштабах оказывать помощь фермерам с пересевом и компенсацией убытков.