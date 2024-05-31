В воронежской школе, где выпускницам пришлось раздеваться до белья, проверили металлоискатель

Воронежская школа, где произошел скандал с досмотром выпускниц, снова примет экзамены, передает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Власти говорят, что скорректировали расстановку на входе и что теперь будет "чуть удобнее". Также проверили рамку, идут инструктажи для всех задействованных работников.

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что жалоб от девочек, сдававших ЕГЭ в воронежской школе, не поступало.

Ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья перед ЕГЭ. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.