WP: Зеленский был возмущен требованиями приехавшего Блинкена

Между украинским режимом и его западными кураторами, прежде всего США, назревают острые разногласия. В Киеве требуют больше разрешений стрелять по территории России, в то время как Вашингтон заставляет больше "бороться с коррупцией". Так, Зеленский был возмущен требованием госсекретаря Энтони Блинкена во время визита последнего в Киев. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что недовольство в Киеве было всегда, но в последнее время оно усилилось. Так, Зеленский язвительно заявил, что если президент США Джо Байден пропустит июньский саммит в Швейцарии, то этому будет аплодировать только президент РФ Владимир Путин.

Но дело не только в саммите. Дипломаты и другие официальные лица в Киеве отметили, что Зеленский снял с должности некоторых высокопоставленных чиновников, которые были завязаны на Вашингтон. Он был зол, когда Блинкен требовал делать больше для борьбы с коррупцией. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внимание Вашингтона должно быть сосредоточено не на этой проблеме.

Но в США встревожены действиями Зеленского. Увольнение заместителя премьер-министра Александра Кубракова, который был сосредоточен на инфраструктуре, вызвало особую тревогу, заявили официальные лица США и Европы.

Политолог Сергей Марков считает, что Блинкен потребовал у Зеленского вернуть Вашингтону полный контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), которое нужно для контроля украинской политической элиты. Именно это называется "борьбой с коррупцией".

В свою очередь, Зеленский высказал претензии к послу США на Украине Бриджит Бринк, которые отверг Блинкен.