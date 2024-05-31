Игорь Бабушкин поблагодарил генконсула Казахстана в Астрахани за вклад в развитие сотрудничества

Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Ардак Мадиев завершает свою дипломатическую миссию в Астраханской области в связи с переходом на новую должность. Он проработал на посту генконсула 1,5 года. Личную благодарность за эффективное сотрудничество выразил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он подчеркнул, что Казахстан – стратегический партнёр, сосед и близкий друг региона.

По итогам прошлого года товарооборот между Астраханской областью и приграничными регионами Республики Казахстан вырос более чем на 40%. На новый уровень вышли контакты с Атырауской и Мангистауской областями.

«Считаю, что с вами вместе мы достигли хороших результатов в развитии наших двусторонних связей. Во многом это стало возможным благодаря вашей работе на посту Генерального консула Казахстана у нас в Астрахани», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Он добавил, что проведённые совместные мероприятия дали дополнительный импульс взаимодействию Астраханской области и Республики Казахстан. Глава региона пожелал генконсулу успешной и плодотворной работы в новой должности на благо Республики Казахстан.

Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Ардак Мадиев поблагодарил губернатора за помощь и поддержку в его работе. «Положительные результаты, которые мы достигли в совместной работе, стали возможны благодаря Вашей личной поддержке, – обратился Ардак Мадиев к Игорю Бабушкину. – Я работал в тесной связке с вашей командой. С грустью покидаю Астрахань, о которой у меня останутся самые тёплые воспоминания».