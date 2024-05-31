"США сфальсифицированы!" Трамп обвинил Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего президента Джо Байдена в том, что присяжные вынесли ему обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения, в результате чего ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Обвинение считает, что Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи, при этом выплату оформил как оплату услуг своего юриста.

"Прямо сейчас вся наша страна сфальсифицирована. Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы нанести удар политическому оппоненту", — сказал Трамп по выходе из зала суда.

Он будет подавать апелляцию, которая, скорее всего, позволит избежать тюремного заключения или других наказаний, пишет The Washington Times. Но до 11 июля, когда должен быть вынесен приговор, он находится на свободе под подпиской о невыезде. А Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, на котором ожидается выдвижение Трампа кандидатом в президенты от партии, намечен на 15 июля. То есть приговор будет оглашен перед самым съездом.

Трамп уверен, что "настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября", потому что американцы знают, что происходит. И он будет бороться до конца, который еще неизвестен.

В предвыборном штабе Байдена предупреждает, что обвинительный вердикт не остановит Трампа и не помешает ему участвовать в президентских выборах. Директор по коммуникациям предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер заявил, что необходимо всеми силами настраивать американцев голосовать против Трампа.

"Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет - у урны для голосования", - сказал он.

И то же самое написал Байден в соцсети Х.

Пока, по опросам, Трамп опережает Байдена, в том числе почти во всех "колеблющихся" штатах. Если "красные" всегда голосуют за республиканцев, то "синие" - за демократов, но именно "колеблющиеся" по факту и определяют исход выборов. Только за них по сути дела и идет борьба между кандидатами. И по последним данным, Трамп уверенно опережает Байдена в пяти из шести "колеблющихся" штатов (в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде; Висконсин пока за Байденом).

Трамп стал первым президентом США в истории, признанным виновным в совершении уголовного преступления. Хотя формально судимость и даже тюремное заключение не могут помешать ему стать президентом США. Американская конституция это не запрещает.

В России почти все эксперты не сомневаются в политической подоплеке этого дела. Политолог Сергей Марков назвал его "высосанным из пальца фальшивым делом".

"Чистая коррупция со стороны администрации президента Байдена с целью не дать Трампу выиграть выборы", - заключил Марков.