Команда Техуниверситета УГМК победила в финале международного инженерного чемпионата

Команда студентов Технического университета УГМК заняла первое место в финале международного инженерного чемпионата Case-in.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, команда "Добыча полезных знаний" (5-й курс) представляла университет по направлению "Горное дело" и одержала победу, опередив остальные девять команд, вышедших в финал, который прошел в Москве. В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала.

Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:

1 место – Технический университет УГМК

2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС

3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет

4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет

5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

6 место – Сибирский государственный индустриальный университет

7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

8 место – Забайкальский государственный университет

9 место – Северо-Восточный государственный университет

10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в топ-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Участники студенческой лиги по направлению "Горное дело", объединенные в команды из 3-4 человек, решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров.

В конкурсе принимали участие более 10 тысяч студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. Команда ТУ УГМК "Добыча полезных знаний" предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:

Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов. Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода. Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.

Состав команды Технического университета УГМК:

Даниил Кораблев

Ильгар Гусейнов

Наталья Гевейлер

Ильдар Усманов.

"Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!", - подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК (eduugmk.com) – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. С этого учебного года помимо целевого приема вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.

В этом году университет принимает абитуриентов на направления: