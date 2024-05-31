Команда Техуниверситета УГМК победила в финале международного инженерного чемпионата
Команда студентов Технического университета УГМК заняла первое место в финале международного инженерного чемпионата Case-in.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, команда "Добыча полезных знаний" (5-й курс) представляла университет по направлению "Горное дело" и одержала победу, опередив остальные девять команд, вышедших в финал, который прошел в Москве. В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала.
Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:
- 1 место – Технический университет УГМК
- 2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС
- 3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет
- 4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет
- 5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
- 6 место – Сибирский государственный индустриальный университет
- 7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
- 8 место – Забайкальский государственный университет
- 9 место – Северо-Восточный государственный университет
- 10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в топ-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Участники студенческой лиги по направлению "Горное дело", объединенные в команды из 3-4 человек, решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров.
В конкурсе принимали участие более 10 тысяч студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. Команда ТУ УГМК "Добыча полезных знаний" предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:
- Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов.
- Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода.
- Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.
Состав команды Технического университета УГМК:
- Даниил Кораблев
- Ильгар Гусейнов
- Наталья Гевейлер
- Ильдар Усманов.
"Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!", - подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Технический университет УГМК (eduugmk.com) – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. С этого учебного года помимо целевого приема вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.
В этом году университет принимает абитуриентов на направления:
- Горное дело
- Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
- Металлургия
- Электроэнергетика и электротехника
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Технологические машины и оборудование
- Информатика и вычислительная техника
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.