Российский военный в одиночку ликвидировал четыре БМП Bradley

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Манул" в зоне СВО в одиночку ликвидировал четыре боевые машины пехоты Bradley американского производства, передает Telegram-канал "Mash на Донбассе". Стоимость уничтоженных БМП может составлять около $12 млн.

Про военного известно, что он является бойцом "Отряда Викингов" и ранее ликвидировал два десятка солдат ВСУ на запорожском направлении.

Напомним, в марте 2023 года российский солдат Александр Мальцев в одиночку штурмовал опорный пункт противника в районе Кременная — Сватово, трех противников он убил, еще двое сдались в плен. Видео попало в Сеть спустя три дня после гибели Мальцева.

В январе 2024 года российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе, сбив до этого из автомата три ВСУшные "птички". Как выяснилось, солдат с позывным Бабай выманил на себя дроны, чтобы защитить сослуживцев и офицера.