В Тюменской области между некоммерческими организациями распределят 88 миллионов

113 проектов победили в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение принял экспертный совет.

Среди обладателей грантов – проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и других районов области.

"Общая сумма грантовой поддержки в 2024 году – свыше 88,5 млн рублей. Как и обещал, особое внимание в Год семьи проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. По этому направлению гранты на сумму более 19 млн рублей получат 26 организаций", - пишет губернатор.

"Желаю нашим общественникам успешной работы на благо земляков!" - обратился к победителям Моор.

Напомним, прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал с 1 марта. В рамках конкурса власти региона готовы поддержать проекты по 11 направлениям. Среди них социальная помощь, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти.

В прошлом году одним из победителей конкурса стал проект "Сильные духом" центра профессиональной подготовки "Альянс-Охрана". Более 100 подростков в Тобольске посещали занятия по начальной военной подготовке. Учебный курс завершился военно-тактической игрой.