В Краснодаре закрылись кафе, отель и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылись отель, столовая и продуктовый магазин, которые принадлежат Леве Мартиросяну — фигуранту дела начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай" находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко на улице Грибоедова.

Ранее сообщалось, что предполагаемый взяткодатель по делу Кузнецова Лева Мартиросян не признает вину. 14 мая он был отправлен в СИЗО. Сумма взятки превышает 30 млн рублей. Уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.