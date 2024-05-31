В студию танцев Екатеринбурга ворвался эксгибиционист и напугал детей

В Екатеринбурге в студию танцев на Сурикова, 51, где занимаются маленькие девочки, ворвался неадекватный мужчина и начал демонстрировать детям свой половой орган. Информацию об инциденте Накануне.RU подтвердил информированный источник.

Мужчина находился на лестничном пролете, когда по нему шли девочки. Дети испугались и убежали, после чего с места скрылся и сам эксгибиционист.

Задержать неадекватного екатеринбуржца удалось быстро. Им оказался 46-летний безработный и не судимый ранее уралец. Он сразу признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних".

В СКР и городском УМВД пока воздерживаются от комментариев.