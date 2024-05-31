Замгубернатора Ионин анонсировал проверку свердловских госслужащих на коррупцию через ИИ

Замгубернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин заявил, что теперь государственных служащих будут проверять на коррупцию не люди, а искусственный интеллект (ИИ).

"Позволяет проверять работников любого ведомства в регионах, например посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета и так далее, исходя из тех деклараций, которые чиновники подают. Чтобы действительно вот эта антикоррупционная история была реальна, а для этого надо подключать программное решение, искусственный интеллект, который сможет выявлять какие-то связи аффилированности. Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, ну и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура", - заявил Ионин в эфире программы "Стенд".

Он отметил, что программное решение "Контур" уже разработано, и Свердловская область станет пилотным регионом, где его используют. Это позволит скорректировать шероховатости программы, а в дальнейшем выяснять, не задействован ли депутат, чиновник или другой госслужащий "в каких-то там историях".