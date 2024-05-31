Reuters: Китай отказался от участия в конференции по Украине

Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены его условия для участия в мероприятии.

Отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Китай и Бразилия призывают провести мирную конференцию по украинскому конфликту, которую признают одновременно и Москва, и Киев, в которой стороны конфликта будут равноправны, а все мирные планы будут обсуждаться "справедливо".

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва отказался участвовать в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии в середине июня. Конференция инициирована Киевом, Россию на нее не приглашали, но российский МИД заявил, что даже если бы и пригласили, Москва бы отказалась, поскольку будет рассматриваться только план Зеленского.