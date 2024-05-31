Счетная палата выявила в работе Минприроды нарушений на 74 миллиарда рублей

Счетная палата России нашла более полусотни нарушений в деятельности Минприроды за 2023 год – на сумму в 74 млрд руб., говорится в отчете аудитора, на который ссылается "Коммерсант". Ведомство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру.

Нарушения нашли во множестве сфер: контроль за реализацией объектов инвестиционной программы, закупки для госнужд, порядок утверждения и ведения сметы казенного учреждения, соблюдение правил предоставления бюджетным учреждениям субсидий, управление федеральным имуществом, инвентаризация нефинансовых активов казенного учреждения, бюджетная (бухгалтерской) отчетность.

Также Минприроды не обеспечило в полном объеме реализацию основных мероприятий трех госпрограмм, за которые отвечает: "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и "Развитие лесного хозяйства".