Строительство новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга завершено

В Академическом районе Екатеринбурга завершено строительство 9-этажного здания взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы №6. Объект площадью 16 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 1200 пациентов в смену, подрядчик – компания "Атомстройкомплекс" – возвел менее чем за два года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, реализация стала возможной благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" и механизмам инфраструктурного меню. Первых посетителей новая поликлиника примет уже в этом году. Компания "Атомстройкомплекс" сдает объект с чистовой отделкой и необходимой медицинской техникой, перечень оборудования и его характеристик согласован с министерством здравоохранения.

В поликлинике установлены флюорограф, два маммографа, костный денситометр, компьютерный томограф и два рентгена. В холле предусмотрены киоски системы электронной очереди. В новой поликлинике помимо врачебных кабинетов будут действовать травмпункт, женская консультация, несколько операционных. Штат учреждения уже частично укомплектован, сейчас идет передача помещений поликлиники представителям ЦГКБ №6 и министерства здравоохранения, а также обучение персонала работе с высокотехнологичным оборудованием.

Не только оборудование нового медицинского учреждения соответствует современным стандартам, но и отделочные материалы отвечают санитарно-гигиеническим нормативам, предъявляемым к таким помещениям. Для отделки "Атомстройкомплекс" использовал отечественные материалы.

"В новом здании реализована безбарьерная среда: центральный вход и холл первого этажа реализованы без пандусов и ступенек; для перемещения пациентов и персонала поликлиники по этажам предусмотрено четыре лифта. Благоустройство и подъезды к поликлинике также сформированы с учетом комфорта и доступности для всех посетителей, в том числе маломобильных групп. Например, уложено нескользящее жесткое покрытие на пешеходные дорожки. К отдельному входу в травматологическое отделение, в котором, помимо кабинетов врачей, оборудованы перевязочные и манипуляционные, рентген-кабинет, предусмотрен пандус для заезда машин "скорой помощи", - рассказал руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Александр Трухин.

Подрядчик уже построил автомобильную парковку для медперсонала, которая расположена во внутреннем дворе поликлиники. Стоянку для посетителей и благоустройство подъездов выполняют городские власти в рамках развития городской инфраструктуры.

Выполнить в сжатые сроки такой объем работ "Атому" помог накопленный уникальный опыт по строительству передовых медицинских объектов. В портфолио компании их уже немало: Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, нескольких подразделений НМТК "Микрохирургия глаза" и других медучреждений.

Такой опыт позволяет застройщику проектировать и успешно строить необходимые городу объекты, тем самым постоянно повышать доступность и качество медицинской помощи. Например, прямо сейчас "Атомстройкомплекс" возводит в рамках национального проекта "Здравоохранение" новую поликлинику детской городской клинической больницы №9 на перекрестке улиц Готвальда и Одинарка. Завершить строительство здания площадью порядка 7500 квадратных метров планируют уже в следующем году.