Строительство новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга завершено

31 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строительство новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга завершено

В Академическом районе Екатеринбурга завершено строительство 9-этажного здания взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы №6. Объект площадью 16 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 1200 пациентов в смену, подрядчик – компания "Атомстройкомплекс" – возвел менее чем за два года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, реализация стала возможной благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" и механизмам инфраструктурного меню. Первых посетителей новая поликлиника примет уже в этом году. Компания "Атомстройкомплекс" сдает объект с чистовой отделкой и необходимой медицинской техникой, перечень оборудования и его характеристик согласован с министерством здравоохранения.

В поликлинике установлены флюорограф, два маммографа, костный денситометр, компьютерный томограф и два рентгена. В холле предусмотрены киоски системы электронной очереди. В новой поликлинике помимо врачебных кабинетов будут действовать травмпункт, женская консультация, несколько операционных. Штат учреждения уже частично укомплектован, сейчас идет передача помещений поликлиники представителям ЦГКБ №6 и министерства здравоохранения, а также обучение персонала работе с высокотехнологичным оборудованием.

Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Не только оборудование нового медицинского учреждения соответствует современным стандартам, но и отделочные материалы отвечают санитарно-гигиеническим нормативам, предъявляемым к таким помещениям. Для отделки "Атомстройкомплекс" использовал отечественные материалы.

"В новом здании реализована безбарьерная среда: центральный вход и холл первого этажа реализованы без пандусов и ступенек; для перемещения пациентов и персонала поликлиники по этажам предусмотрено четыре лифта. Благоустройство и подъезды к поликлинике также сформированы с учетом комфорта и доступности для всех посетителей, в том числе маломобильных групп. Например, уложено нескользящее жесткое покрытие на пешеходные дорожки. К отдельному входу в травматологическое отделение, в котором, помимо кабинетов врачей, оборудованы перевязочные и манипуляционные, рентген-кабинет, предусмотрен пандус для заезда машин "скорой помощи", - рассказал руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Александр Трухин.

Подрядчик уже построил автомобильную парковку для медперсонала, которая расположена во внутреннем дворе поликлиники. Стоянку для посетителей и благоустройство подъездов выполняют городские власти в рамках развития городской инфраструктуры.

Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Выполнить в сжатые сроки такой объем работ "Атому" помог накопленный уникальный опыт по строительству передовых медицинских объектов. В портфолио компании их уже немало: Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, нескольких подразделений НМТК "Микрохирургия глаза" и других медучреждений.

Такой опыт позволяет застройщику проектировать и успешно строить необходимые городу объекты, тем самым постоянно повышать доступность и качество медицинской помощи. Например, прямо сейчас "Атомстройкомплекс" возводит в рамках национального проекта "Здравоохранение" новую поликлинику детской городской клинической больницы №9 на перекрестке улиц Готвальда и Одинарка. Завершить строительство здания площадью порядка 7500 квадратных метров планируют уже в следующем году.

Теги: Атомстройкомплекс, поликлиника, Академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети