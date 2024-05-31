В Нефтеюганске подростки осквернили православный храм

В Нефтеюганске школьники осквернили православный храм. В группе "Это Юганск, детка", появился пост о том, что неизвестные молодые люди плевали на баннеры церкви. Один из подростков позволил себе нецензурную брань в адрес храма, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне вечером. Очевидцы просят родителей принять меры.

По данным УМВД России по ХМАО - Югре, полицейские зарегистрировали сообщение из социальных сетей и начали проверку.

В ведомстве отмечают, что публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, предусмотрены статьей 148 УК РФ. Они наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.