ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае

ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания.

Кондратьев сообщил, что есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы.

Кроме того, украинские БПЛА пытались атаковать территорию Новороссийска. Специальные службы ведут поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников. Также уничтожены по одному украинскому БПЛА над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.