31 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пятилетняя Арина, похищенная собственным отцом, вернулась к маме в Каменск-Уральский

Маленькая Арина из Каменска-Уральского, которую якобы похитил собственный отец, наконец вернулась к своей маме. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Напомним, что по решению суда отец Арины - Сергей Пчельников был обязан передать девочку ее матери для совместного проживания. Несмотря на то, что мужчина поднимал на супругу руку, та не препятствовала его общению с дочерью и разрешала видеться им дважды в неделю. В один из таких дней Пчельников забрал дочь и исчез. Установлено, что девочка не посещала медицинских и образовательных учреждений. Отец также скрывал свое местонахождение и находился в розыске.

"Однажды мужчина сказал бывшей жене, что она может увидеть ребенка в Екатеринбурге, они якобы едут с дочерью в аквапарк. Мать, в надежде увидеть свою дочь, приехала в Екатеринбург из другого города, но ни ребенка ни отца там не оказалось. Маме в очередной раз не удалось увидеть ребенка", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на решение суда, отец не собирался отдавать дочь, не называл адрес проживания и только продолжал уговаривать бывшую супругу приезжать в Екатеринбург. Все названные им адреса для встречи с дочерью, при проверке судебными приставами, были недействительными - ребенка там не было.

"Судебные приставы Екатеринбурга не прекращали поиски ребенка ни на минуту, проверяли все адреса и любую информацию. Историей семьи заинтересовался один из телеканалов и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. К работе подключились судебные приставы города Москвы, благодаря оперативно направленной информации ребенок был передан маме", - отметили в ГУФССП.

В Екатеринбурге воссоединившихся маму и дочку судебные приставы доставили до места проживания.

Теги: Каменск-Уральский, розыск, приставы, дочь, мать, отец, похищение


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