Суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения

Суд присяжных в США признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Всего в обвинении 34 пункта. Решение о наказании вынесет уже судья, приговор будет оглашен 11 июля.

Экс-президент США, которому теперь грозит до четырех лет лишения свободы, вину не признал, назвал судебный процесс позором и фальсификацией.

Обвинение считает, что Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи, при этом выплату оформил как оплату услуг своего юриста. И все это – перед президентскими выборами.