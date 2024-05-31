В ГИБДД нашли блогершу из Екатеринбурга, показательно ездившую без прав

Госавтоинспекция нашла блогершу из Екатеринбурга, которая утверждала, что ездит без водительских прав. Девушка признала вину.

Напомним, ранее в Telegram-канале появилось видео, где девушка управляет автомобилем и говорит, что "так и не сдала на права". По ее словам, это совершенно "не мешает ей ездить".

"Я надеюсь, кто-то мне уже просто подарит их, это будет лучший подарок", - заявляла блогерша.

После этого была начата проверка, которую взял на личный контроль глава Госавтоинспекции региона Алексей Спиридонов. Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, личность блогерши была оперативно установлена. Ею оказалась 19-летняя жительница Екатеринбурга. Она была приглашена вместе с другом в областную Госавтоинспекцию, где дала пояснения своим действиям и признала вину.

Руководитель УГИБДД региона Алексей Спиридонов призвал блогершу к соблюдению правил на дорогах. Инспекторы ДПС привлекли девушку к административной ответственности. А на ее знакомого составили протокол за передачу права управления транспортом.