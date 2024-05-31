За сдачу норм ГТО и диспансеризацию обещают вычет в 6 тысяч рублей

Россияне смогут получить новый налоговый вычет.

Речь идет о тех, кто одновременно смог сдать нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и прошел диспансеризацию, говорится в проекте закона Минфина, который предусматривает поправки в Налоговый кодекс РФ. Взамен можно получить налоговый вычет в 6 тыс. руб. в год.

Согласно поправкам, претендовать на него могут те, кто выполнил нормативы испытаний ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак отличия. Вычет можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение, и в течение 12 следующих месяцев. Одновременно с этим гражданин должен пройти в этом же году диспансеризацию.

В I квартале 2024 года знаки отличия присвоены 61% (236 тыс. 805 человек) из 387 108 человек, принявших участие в выполнении нормативов ГТО.

Диспансеризацию и профосмотры в прошлом году прошло более 93 млн человек. В текущем году Министерство здравоохранения планирует охватить ими более 102 млн человек.

Поощрение россиян с помощью налоговых вычетов способно повысить мотивацию к занятиям спортом и регулярным обследованиям здоровья, сообщают "Ведомости".

Ранее Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения.