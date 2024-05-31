Экс-чиновник Минобороны обвиняется в получении взятки в 65 млн рублей

Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России Сергея Харитонова.

Его обвиняют в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 млн руб. Дело, которое завели осенью 2022 года, начали рассматривать в июле 2023 года. Расследованием занималось Главное военное управление Следственного комитета. Прокурор также попросил в течение 10 лет запретить Харитонову заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. В качестве дополнительного наказания государственное обвинение требует назначить Харитонову штраф в размере однократной суммы взятки.

Вместе с Харитоновым по делу проходит его заместитель Роман Митюрев. Для него гособвинитель запросил 10 лет колонии строгого режима с запретом на организационную деятельность в течение восьми лет и аналогичной суммы штрафа.

Судебный процесс по существу длился в Преображенском суде около года. Официально фабула уголовного дела не раскрывалась.

По мнению защиты, "обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя". По словам адвоката экс-чиновника военного ведомства, Харитонов таких денег (размер взятки) в жизни не видел. Подсудимые вину не признают. Оглашение приговора назначено на 5 июня, сообщают "Ведомости".