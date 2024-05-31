Власти смогут использовать голоса умерших людей в общественных интересах

Записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах.

Соответствующая норма внесена в законопроект "Об охране голоса". Она предполагает, что согласие родственников на использование голоса умершего не потребуется. Инициатива принадлежит Альянсу в сфере ИИ и Национальной федерации музыкальной индустрии. Там подтвердили участие в разработке законопроекта.

Как сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, в настоящее время готовится итоговая версия документа. Сенатор отметил, что планирует внести документ совместно с коллегами из Совета Федерации в Госдуму после получения отзыва кабмина РФ, сообщают "Ведомости".