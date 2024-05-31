Жилые дома могут оборудовать погодными датчиками

Власти России рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов устройствами погодного регулирования.

Такую инициативу предложили во время заседания комиссии Госсовета по энергетике. Эти датчики устанавливаются на систему отопления домов. Они реагируют на температуру наружного воздуха и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева в квартирах, позволяя избегать лишних энерготрат. Как заявил экономист Андрей Лобода, технология может себя окупить за три-пять лет.

В Минэкономразвития заявили, что поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, также отмечая, что "затраты на их установку смогут быстро окупиться".

Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%. В министерстве отметили, что ежегодно необходимо оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади многоквартирных домов, что потребует около 5,8 млрд руб., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти вернулись к идее отказа от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Минстрое заявили, что собственнику помещения могут быть направлены в электронном виде в личный кабинет несколько платежных документов от разных поставщиков услуг.