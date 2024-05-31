В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов

В Госдуму внесут межфракционный проект закона о полном запрете продажи вейпов в стране.

Авторы документа - депутаты от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета Демы по соцполитике Ярославом Ниловым. Парламентарии предложили внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

Из пояснительной записки следует, что хотя запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.

Авторы инициативы указали, что около 4 млн россиян используют электронные сигареты. А количество подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в стране только началась продажа электронных сигарет.

Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов. Как заявил депутат Госдумы России Султан Хамзаев, РФ также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться.