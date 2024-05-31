Депутаты предложили вписать в закон об образовании духовно-нравственные ценности

В федеральный закон об образовании могут вписать духовно-нравственные ценности.

Соответствующий проект закона с поправками в ближайшее время будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Авторы инициативы – фракция "Справедливая Россия — За правду". Как следует из пояснительной записки, просветительская деятельность направлена, по определению, на формирование ценностных установок. Однако такие ценностные установки, формирующие мировоззрение личности, в статье 122 федерального закона об образовании не обозначены.

Депутаты считают необходимым восполнить данный пробел и в качестве ценностных установок определить традиционные российские духовно-нравственные ценности. С этой целью предлагается дополнить упомянутую статью нормой о том, что просветительская деятельность должна осуществляться именно на их основе.

Как заявил глава фракции Сергей Миронов, просветительская деятельность представляет собой механизм решения проблем в общественной сфере и востребована в новых условиях, особенно — в связи с резко обострившейся геополитической обстановкой в мире. Как считает парламентарий, принятие документа будет способствовать созданию единого культурного и образовательного пространства России, гармонизации российского общества на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщают "Известия".