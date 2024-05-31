Группа "Аэрофлот" получила чистую прибыль в низкий сезон

Традиционно убыточный для группы компаний "Аэрофлот" первый квартал, в 2024 году стал исключением.

По итогам первых трех месяцев текущего года авиаперевозчик отчитался о чистой прибыли, которая составила в 1,1 млрд руб. против убытка в 46,5 млрд руб. за аналогичный промежуток времени в 2023 году.

По словам аналитиков, положительная динамика связана с ростом пассажиропотока особенно на международном направлении, опередившим среднеотраслевой показатель. Также сказалось повышение стоимость авиабилетов.

Эксперты указали, что ситуация, когда большую часть доходов года для авиакомпании показывали летний сезон и особенно третий квартал, меняется, сообщает "Коммерсант".

Ранее бывший бортпроводник Аэрофлота заявил, что зарплаты не индексируются годами, а премии выплачиваются "случайным образом", а карьерного роста в "Аэрофлоте" нет.