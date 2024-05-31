Стало известно о разрешении Байдена бить из Харькова по России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

Разрешение дано наносить удары по российской территории "исключительно в районе Харькова", что поможет ВСУ защитить второй по величине город Украины, сообщает Politico.

При этом отмечается, что политика разрешения ударов вглубь РФ не изменилась.

Ранее сообщалось, что смена позиции Байдена по одобрению ударов ВСУ по территории России неизбежна.