Меликов раскритиковал члена СПЧ за высказывание о "радикализме" в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал высказывание члена СПЧ Кирилла Кабанова, который призвал сократить финансирование туризма региона из-за "радикалов и русофобов", и обвинил правозащитника в разжигании розни.

"В одном из своих последних постов он навешал всевозможные ярлыки на нашу прекрасную республику и ее жителей. Я, не только как глава республики, но и как дагестанец, не могу оставить этот бред без внимания", - указал Меликов в Telegram. Глава республики назвал факты, которые привел Кабанов, "притянутыми за уши", а выводы "искусственными".

Кабанов ранее заявил, что в развитие Дагестана вкладывают "миллиардные бюджетные средства", а регион "перерождается" в "оплот радикализма". Он привел в пример сообщения об отмене конкурса красоты в Дербенте из-за угроз участницам и захват аэропорта Махачкалы в 2023 году.

Правозащитник призвал сократить финансирование туризма в регионе из-за "радикалов и русофобов" в нем.

Ранее Кабанов заявил, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией.