Находившийся в розыске преступник убил полицейского под Краснодаром

В Краснодарском крае находившийся в федеральном розыске преступник застрелил 28-летнего полицейского Юсуфа Тугуза.

Убийство произошло в районе поселка Водники, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудник правоохранительных органов вместе с коллегами нес службу, когда они заметили подозрительного мужчину, который заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться.

При задержании он оказал сопротивление и выстрелил в полицейского. Напарник Тугуза вызвал медиков. Сотрудник был экстренно госпитализирован, однако скончался. Злоумышленника задержали и передали следователям.

По данным Telegram-канала Mash. Речь идет о закладчике. На просьбу предъявить документы он выстрелил полицейскому в живот. Убийцей оказался 37-летний пермяк Павел Одегов, который находится в федеральном розыске.