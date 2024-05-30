Игорь Бабушкин: В борьбе с наркопреступлениями необходимо чёткое взаимодействие всех заинтересованных органов и ведомств

Несмотря на то, что напряжённость наркоситуации в Астраханской области по итогам 2023 года находится на втором уровне из четырёх возможных, губернатор уверен, что расслабляться нельзя. Напротив, следует усилить профилактику среди групп риска, а тех, кто занимается наркоторговлей – выявлять и наказывать по всей строгости закона.

«Законодательством предусмотрены серьёзные сроки для наркокурьеров – вплоть до пожизненного заключения. Эту информацию нужно активнее доносить до астраханцев всеми возможными способами. В борьбе с наркопреступлениями необходимо чёткое взаимодействие всех заинтересованных органов и ведомств. Общая задача – защитить астраханцев от смертельного зла», – подчеркнул глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Заболеваемость наркоманией по итогам прошлого года в Астраханской области в 2,6 раза ниже, чем по России и в два раза меньше, чем в других субъектах ЮФО. Заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних в регионе нет с 2011 года. Работу по профилактике наркомании среди детей и молодёжи совместно организуют минздрав, минобразования, минсоцразвития и труда, агентство по делам молодёжи и правоохранительные органы и казачество.

В образовательных организациях ежегодно проводят социально-психологическое тестирование для выявления групп риска среди школьников и студентов. В 2023-2024 учебном году протестировали 68 тысяч обучающихся. С теми, кто попадает в группу риска, реализуется индивидуальный план сопровождения. Для сотрудников образовательных учреждений регулярно организуют семинары и курсы повышения квалификации по профилактике деструктивного поведения детей и молодёжи. Губернатор Игорь Бабушкин поручил продолжать эти практики и проработать возможность возобновления курса наркологии для всех специальностей ординатуры в медвузе.

На борьбу с наркоманией в Астраханской области направлены такие всероссийские проекты и акции, как «Сообщи, где торгуют смертью», «Чистое поколение» и другие, а также региональные. Среди них – межведомственный проект по профилактике наркомании и других асоциальных явлений среди детей и молодёжи «Астраханская область – территория безопасности!». В рамках регионального проекта «Мак» в Енотаевском районе в прошлом году уничтожили более 50 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 54,9 га.