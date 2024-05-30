Пикапера, нападавшего на девушек Екатеринбурга, отправили в психбольницу

21-летнего пикапера Дмитрия Гребенкина, нападавшего на девушек в центре Екатеринбурга, отправят в стационар психиатрической больницы. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщает 66.RU, медики посчитали случай незадавшегося Казановы сложным, а потому будут наблюдать за ним в течение месяца. Только тогда будет понятно, вменяем ли парень, что повлияет и на итоговое решение суда. Если нестабильное состояние Гребенкина подтвердят и врачи, то его направят на принудительное лечение.

Напомним, что в апреле на горе-пикапера завели второе уголовное дело - по ст. 116 УК РФ "Побои". Отметим, что как минимум четыре девушки и один парень пострадали от неадекватных действий парня.

В начале апреля Гребенкина удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву. Его сразу доставили в суд, где арестовали на восемь суток по статье КоАП за мелкое хулиганство. Позже стало известно, что полиция разыскивает других жертв агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга.

Как только Гребенкин вышел на свободу, ему сразу избрали новую меру пресечения в виде подписки о невыезде, но уже по уголовному делу по статье "Побои", в рамках которого решили проверить на вменяемость.