Губернатор Астраханской области встретился с многодетными семьями региона

Сегодня в Астрахани прошла традиционная спартакиада для многодетных семей «Папа, мама, я – спортивная семья!». Участников мероприятия поприветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«В регионе проживает более 20 тысяч многодетных семей, в которых растёт 77 тысяч детей. Мы всегда готовы поддерживать вас и помогать растить настоящих патриотов, достойных граждан своей страны», – обратился глава региона.

Многодетная семья Горбуновых из Икрянинского района поблагодарила губернатора за введение социального контракта: «В 2021 году мы оформили социальный контракт и получили соответствующую выплату. Сейчас мы занимаемся любимым делом, производим сыры и мясные продукты». Также супруги попросили рассмотреть возможность увеличить размер ежегодной денежной выплаты на приобретение школьной формы.

«Вопрос актуальный, я предложил увеличить размер этой денежной компенсации до 10 тысяч рублей. Уверен, мою инициативу поддержат депутаты», – ответил Игорь Бабушкин.

Семья Аверьяновых из Астрахани поблагодарила Игоря Бабушкина за множество разноплановых мероприятий в рамках Года семьи. Идрисовы спросили главу региона о помощи при поступлении в учебные заведения для детей из многодетных семей. Губернатор ответил, что с января 2023 года в регионе ввели новую меру социальной поддержки для многодетных семей — денежная компенсация части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения. Компенсация предоставляется без применения критерия нуждаемости и составляет 16 тысяч рублей. Ежегодно компенсация индексируется.