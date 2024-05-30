30 Мая 2024
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Фото:Накануне.RU

В СПЧ России заявили о 15 000 фактах преступлений ВСУ против мирного населения Новороссии

Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев сообщил о более чем 15 тыс. фактах преступлений со стороны ВСУ и киевских властей в отношении мирного населения Новороссии.  Он также назвал ложью заявления официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде и соседних регионах практически не осталось гражданских.

Напомним, ранее Миллер заявил следующее: "Мы осознаем, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей. На данный момент там практически одни военные объекты, и мы наблюдаем похожую тенденцию в соседних регионах. России необходимо дать понять, что это неприемлемо. Так что мы будем поддерживать наших союзников во всем, что бы они ни решили сделать, и, возможно, поможем колеблющимся сделать правильный выбор".

На это Фадеев ответил в своем Telegram-канале, что Вашингтон намеренно не желает замечать очевидные преступления Киева против человечности.

"Совет с весны 2022 года регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии. За это время нами установлено более 15 тысяч фактов преступлений", - отметил глава СПЧ России. 

Он отметил, что Совет ведет учет по всем атакам на гражданские объекты и население. На сегодняшний день в Белгородской области разрушено или повреждено 18 тыс. квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения, убито 175 человек, почти 800 ранено. 

"Не особо рассчитываю на то, что эту информацию доведут до циника из Госдепа, но правда в любом случае за нами", - добавил Валерий Фадеев.

Напомним, что сегодня в Белгородской области в селе Зозули Борисовского района дрон-камикадзе ВСУ атаковал пассажирскую газель. Один мирный житель погиб еще до прибытия "скорой помощи". Еще девять человек - четыре женщины и пять мужчин пострадали. 

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией была повреждена кровля частного жилого домовладения. К счастью, никто не пострадал.

Теги: СПЧ, ВСУ, Новороссия, преступление, мирное население


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