Внештатным советником премьера РФ выбран бывший министр спорта Матыцин

Бывший министр спорта Олег Матыцин продолжит курировать спорт в должности внештатного советника председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабмина.

"Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным. В новом качестве Олег Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства", - передают сообщение кабмина в Интерфаксе.

Там также отметили, что Матыцин будет заниматься вопросами взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.