Путин пообещал передать свою монету для памятника из советских монет в России

При создании памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны используют и монету президента России Владимира Путина. Глава государства дал соответствующее обещание, отметив, что установка памятника является хорошей идеей.

Как передают РИА Новости, с предложением выступил директор благотворительного фонда и гражданин Белоруссии Алексей Талай. Он обратился к президенту после вручения госнаград в Кремле и рассказал об аналогичном памятнике в Минске. Для него было сплавлено порядка полумиллиона советских монет от современного поколения России и Белоруссии, в числе которых и Александр Лукашенко с семьей.

"Каждый может поучаствовать. Можно ли получить монетку и от Вас?" - спросил Талай президента, на что тот ответил утвердительно. Владимир Путин также согласился, что хорошей идеей будет установить памятник в Москве и поблагодарил за предложение.