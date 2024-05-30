РПЦ заявила о прекращении сослужения с пятью иерархами Болгарской православной церкви

Русская православная церковь заявила о невозможности сослужения с пятью иерархами Болгарской православной церкви. Причиной стало их недавнее вступление в церковное общение с представителями украинских раскольнических сообществ.

"19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил Литургию, в которой приняли участие представители одной из раскольнических структур, действующих на Украине. Священный Синод Русской Православной Церкви выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской Православной Церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, чем нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской Православными Церквами", - говорится на сайте РПЦ.

В связи с этим, сослужение РПЦ с упомянутыми иерархами более невозможно. Там также с прискорбием отметили, что Константинопольский Патриархат "продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в Православии".