Один погиб, остальные ранены. В Белгородской области дрон атаковал пассажирскую газель

В Белгородской области в селе Зозули Борисовского района дрон-камикадзе атаковал пассажирскую газель. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям", - написал губернатор.

По его словам, один мирный житель погиб еще до прибытия "скорой помощи". Еще девять человек - четыре женщины и пять мужчин пострадали. Их доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями различных частей тела. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.

Вячеслав Гладков выразил искреннее соболезнования родным и близким погибшего.