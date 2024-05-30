Суд приостановил деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой, обвиняемой в отравлении клиентов "Жизньмарт"

Березовский городской суд приостановил деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой, которую обвиняют в поставке в "Жизньмарт" Екатеринбурга продукции с кишечной палочкой.

В рамках дела административного дела по ст. 6.6 КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) компания приостанавливает свою деятельность на 35 дней, сообщают "Вечерние ведомости". По словам адвоката Георгия Краснова, решение, вероятно, будет обжаловано в апелляции.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Сегодня же основатель франшизы Иван Зайченко назвал "поставщика бактерии" и заявил, что с ИП Гумаровой и конечным владельцем бизнеса "Жизньмарт" дел больше иметь не будет. В свою очередь представитель компании заявил, что претензии Роспотребнадзора к ним несправедливы, так как они не единственные обвиняемые в отравлении поставщики.