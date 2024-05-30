Ивановская областная Дума принимает поздравления с 30-летним юбилеем

Ивановская областная Дума отметила 30-летний юбилей. Торжественное собрание по этому поводу с участием депутатов всех созывов, представителей Федерального Собрания, руководителей органов исполнительной власти, депутатов местных Советов, сотрудников аппарата регионального парламента состоялось в областном центре 30 мая, сообщает пресс-служба думы.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева отметила: «История областного парламента подтверждает важную роль депутатского корпуса в решении всего комплекса задач социально-экономического развития региона. За 30 лет принято более трех тысяч законов и свыше 11 тысяч постановлений. Но не числом нормативных правовых актов определяется эффективность работы регионального парламента. Сформированная депутатским корпусом всех созывов нормативно-правовая база всегда была направлена на решение самых актуальных проблем, создание оптимальных условий для движения вперед».

От лица действующих депутатов Марина Дмитриева выразила благодарность парламентариям предыдущих созывов, кто создал основу, заложил традиции, сформировал облик принципиально нового органа власти и обеспечил ему достойное, значимое место в системе разделения властей. «Своей активной деятельностью вы добивались того, чтобы Дума работала эффективно, и – самое главное – работала для людей», – подчеркнула спикер регионального парламента.

В адрес Ивановской областной Думы поступило приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. «Благодаря выверенной и конструктивной законодательной деятельности за эти годы была создана нормативно-правовая база, необходимая для эффективной работы отраслей экономики и развития социальной сферы региона», – сказано в поздравлении.

Поздравить своих ивановских коллег прибыли представители региональных парламентов Московской, Тверской, Костромской, Ярославской Калужской, Рязанской областей.

Добавим, что первые выборы в парламент Ивановской области состоялись 27 марта 1994 года.

Сегодня работает уже восьмой созыв законодателей. Численный состав депутатского корпуса менялся пять раз. В первый созыв было избрано 23 депутата, во второй и третий – 35, в четвертый и пятый – 48, в шестой и седьмой – 26 человек, в восьмой – 30 человек.

Помимо законотворчества Дума играет значительную роль в жизни региона как дискуссионная площадка, как организатор многих просветительских, образовательных, культурных проектов. Депутаты активно работают в своих округах.

Ивановская областная Дума стремится к открытости и задействует все современные технологии для информирования о своей деятельности. Созданы аккаунты регионального парламента в социальных сетях. Заседания Думы транслируются в прямом эфире в Интернете.