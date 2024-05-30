30 Мая 2024
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Политика Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Ивановская областная Дума принимает поздравления с 30-летним юбилеем 

Ивановская областная Дума отметила 30-летний юбилей. Торжественное собрание по этому поводу с участием депутатов всех созывов, представителей Федерального Собрания, руководителей органов исполнительной власти, депутатов местных Советов, сотрудников аппарата регионального парламента состоялось в областном центре 30 мая, сообщает пресс-служба думы.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева отметила: «История областного парламента подтверждает важную роль депутатского корпуса в решении всего комплекса задач социально-экономического развития региона. За 30 лет принято более трех тысяч законов и свыше 11 тысяч постановлений. Но не числом нормативных правовых актов определяется эффективность работы регионального парламента. Сформированная депутатским корпусом всех созывов нормативно-правовая база всегда была направлена на решение самых актуальных проблем, создание оптимальных условий для движения вперед».

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

От лица действующих депутатов Марина Дмитриева выразила благодарность парламентариям предыдущих созывов, кто создал основу, заложил традиции, сформировал облик принципиально нового органа власти и обеспечил ему достойное, значимое место в системе разделения властей. «Своей активной деятельностью вы добивались того, чтобы Дума работала эффективно, и – самое главное – работала для людей», – подчеркнула спикер регионального парламента.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

В адрес Ивановской областной Думы поступило приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. «Благодаря выверенной и конструктивной законодательной деятельности за эти годы была создана нормативно-правовая база, необходимая для эффективной работы отраслей экономики и развития социальной сферы региона», – сказано в поздравлении.

Поздравить своих ивановских коллег прибыли представители региональных парламентов Московской, Тверской, Костромской, Ярославской Калужской, Рязанской областей.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Добавим, что первые выборы в парламент Ивановской области состоялись 27 марта 1994 года.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Сегодня работает уже восьмой созыв законодателей. Численный состав депутатского корпуса менялся пять раз. В первый созыв было избрано 23 депутата, во второй и третий – 35, в четвертый и пятый – 48, в шестой и седьмой – 26 человек, в восьмой – 30 человек.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Помимо законотворчества Дума играет значительную роль в жизни региона как дискуссионная площадка, как организатор многих просветительских, образовательных, культурных проектов. Депутаты активно работают в своих округах.

Ивановская областная Дума стремится к открытости и задействует все современные технологии для информирования о своей деятельности. Созданы аккаунты регионального парламента в социальных сетях. Заседания Думы транслируются в прямом эфире в Интернете.

Теги: ивановская областная дума, 30-летие, марина дмитриева, валентина матвиенко, законодатели, депутаты


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