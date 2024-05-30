Дания разрешит ВСУ бить переданными F-16 по целям в России

ВСУ смогут использовать переданные Данией истребители F-16 для ударов по целям в России, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

По его словам, "это не новая позиция", сообщает РБК. Парламент Дании во время обсуждений четко дал понять, что удары по территории России "являются частью самообороны", сообщил Расмуссен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. По его словам, эти самолеты долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.