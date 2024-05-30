30 Мая 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор поздравил Кухарука с назначением в Югру

Губернатор Тюменской области поздравил с назначением и.о. главы Югры своего теперь уже коллегу по губернаторскому корпусу, бывшего мэра Тюмени Руслана Кухарука.

"Руслан Николаевич родился и вырос в этом регионе. Как грамотный и опытный управленец состоялся в Тюмени. Шесть лет возглавлял "лучший город земли". Заслужил любовь и уважение жителей областной столицы. Уверен, опыт, полученный в Тюмени, Руслан Николаевич в полной мере реализует на новом посту", - написал Моор в своем telegram-канале.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев поздравил и.о. главы Югры Руслана Кухарука с получением этого поста.

"На посту главы Тюмени Руслан Николаевич показал себя грамотным управленцем. При его личном участии в городе успешно стартовала программа комплексного развития территорий, создана пешеходная улица, на новый уровень вышли креативные индустрии и туризм, реализованы национальные проекты", - сказал Якушев.

Напомним, сегодня, 30 мая, Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", – сказал президент России новому главе региона.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.

"По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей", – сказал Кухарук.

Теги: Александр Моор, Руслан Кухарук, губернатор Югры


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