Российские суды отказались принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Российские суды больше не принимают электронные письма с доменов .com, .net, .rs (Сербия) и .ua. Это связано с опасениями за безопасность информационной структуры, передают "Ведомости" со ссылкой на сообщения судов, размещенные в соцсетях. Почтовые серверы судов будут блокировать такие письма.

Предлагается направлять письма с российских доменов или не зарегистрированных в США и странах Евросоюза. При этом речи о блокировке писем с национальных доменов Франции, Германии и любой другой страны ЕС, видимо, не идет.

Ранее отдельные структуры и регионы вводили блокировку писем с различных доменов. Так, власти Якутии с прошлого года отказались принимать письма, отправленные с домена gmail (хотя такие ящики есть у многих россиян), отказались от писем с иностранной директорией и свердловские приставы.