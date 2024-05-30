В Екатеринбурге на несколько дней изменят маршруты пяти трамваев

В Екатеринбурге по улице Владимира Высоцкого (за развязкой с улицей Егоршинского подхода) будет временно закрыто движение трамваев маршрутов № 8, 12, 13, 15 и 23. Это связано с ремонтом трамвайных путей специалистами ЕМУП "Гортранс".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок будет закрыт:

с 00.00 8 июня до 05.00 10 июня;

с 00.00 15 июня до 05.00 17 июня;

с 00.00 22 июня до 05.00 24 июня.

На это время общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

№ 8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – проспект Космонавтов – станция Машиностроителей;

станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Уральская – проспект Космонавтов – станция Машиностроителей.

№ 13: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ.

№ 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница Исеть.

№ 23: станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

№ 12: станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта.

В мэрии также отметили, что в отличие от трамваев, движение автомобилей и общественного транспорта по улице Высоцкого будет закрыто лишь по одной из полос.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.