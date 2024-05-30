30 Мая 2024
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Фото: uralfo.gov.ru

В полпредстве УрФО заявили о намерении расширить число участников проекта "Доброслужащий"

Число государственных и муниципальных служащих, участвующих в миссиях гуманитарного добровольческого корпуса в рамках социального проекта Югры "Доброслужащий", будет расширено. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе Борис Кириллов.

На сегодняшний день проект охватил 1250 добровольцев. Отметим, что эту программу курирует лично заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов.

"Цель проекта – это формирование духовно-нравственного коллектива государственных служащих. Подтверждение не словами, а делами вот этого тезиса, что все-таки государственная служба – это не работа, это служба. Чиновники выезжают в эти миссии исключительно во время своего отпуска. Это не командировки, это важное условие. И исключительно добровольно", – подчеркнул директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО - Югры Яков Самохвалов.

Борис Кириллов отметил, что государственные и муниципальные служащие во всех субъектах РФ, в том числе Свердловской, Челябинской областях на системной основе посещают новые регионы. Даже без непосредственного участия в этом проекте. В ряде субъектов введена должность помощника или заместителя губернатора по работе с новыми регионами - в Челябинской области, на Ямале. Тем не менее, проект "Доброслужащий" важен.

"Доброслужащий" расширяет возможности людей участвовать в этой работе. То есть, любой из чиновников имеет право через определенный механизм, структуру зайти и решать данные вопросы. Мы расширим количество участников на добровольной основе", - отметил он.

Борис Кириллов также передал слова благодарности полпреда добровольцам Уральского федерального округа, которые помогают бойцам на передовой и их близким, поддерживают жителей новых регионов.

Теги: Доброслужащий, чиновники, проект


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