Заворотнюк похоронят в столице или в Подмосковье

Пока место похорон актрисы Анастасии Заворотнюк официально не озвучено, анонимные же источники расходятся в данных. Так, источник ТАСС и РИА Новости считает, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

А Telegram-канал Shot сообщает, что Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом.

О смерти 53-летней актрисы сообщили ее родственники. Анастасия Заворотнюк много лет боролась со злокачественной опухолью мозга.

Заворотнюк родом из Астрахани, там она училась в школе и педагогическом институте, но последний не окончила, а поступила в Школу-студию МХАТ, после окончания которой служила в театре Олега Табакова.