Рособрнадзор: Жалоб от школьниц на досмотр в воронежской школе не поступало

Жалоб от школьниц, которые сдавали ЕГЭ в воронежской школе, а также от их родителей в Рособрнадзор не поступало. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Мы запросили у министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения", – цитирует его РИА Новости.

"Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций", – добавил Музаев.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что нарушений в воронежской школе не выявили.

Напомним, комитет Госдумы по просвещению под руководством Ольги Казаковой ("Единая Россия") сегодня закрыл расширенное заседание по истории с досмотром нижнего белья воронежских школьниц. Казакова заявила, что прессе нельзя присутствовать при обсуждении темы, потому что она своими новостями "нервирует" школьников и их родителей, а детям еще шесть экзаменов сдавать.