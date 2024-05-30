МИД России: Легитимность Владимира Зеленского оспаривается на Украине

Москва рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине, заявили в Министерстве иностранных дел России.

"Отчетливо понимаем, что нынешний киевский режим в условиях своей фиктивной легитимности даёт понять, что не будет "играть в демократию". Уверена, что Банковая будет стараться задавить инакомыслие в корне", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что считает легитимным главой Украины после 20 мая (срок завершения президентских полномочий Зеленского) председателя Верховной Рады, чьи полномочия Конституция страны в условиях военного времени продляет (в отличие от полномочий президента).

При этом спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что до завершения военного положения главой страны будет оставаться Владимир Зеленский. Стефанчук сослался на статью 108 Конституции Украины, где в том числе говорится, что "президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". Спикер Рады описал это как "непрерывность" власти в "демократическом понимании и понимании безопасности".