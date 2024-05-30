30 Мая 2024
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Политика Свердловская область
Фото: избирательная комиссия Свердловской области

Свердловский избирком наградил силовиков, пресекавших провокации на выборах президента

В избирательной комиссии Свердловской области наградили членов УИК и полицейских, не допустивших провокаций на выборах президента России.

Напомним, попытки испортить бюллетени зеленкой были на участках в гимназиях №13 и №47 в Екатеринбурге, а на участке в школе №21 Асбеста было устроено задымление. Во всех случаях в ситуацию пришлось вмешиваться силовикам.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, попытки затруднить работу избирательных комиссий 15-17 марта были оперативно пресечены и не повлияли на процесс голосования. Члены ИК и полицейские показали высокий уровень подготовки к действиям в нестандартных ситуациях.

Елена Клименко награждает полицейского(2024)|Фото: избирательная комиссия Свердловской области

Как заявила председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко, безопасность избирателей и организаторов выборов была и остается приоритетом.

Елена Клименко награждает полицейского(2024)|Фото: избирательная комиссия Свердловской области

"Антитеррористическая комиссия в Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, региональное министерство общественной безопасности, все профильные ведомства выстроили очень слаженную и эффективную работу в дни голосования. Мы безмерно благодарны за это взаимодействие! Комиссия посчитала необходимым лично поблагодарить тех людей, кто работал непосредственно на избирательных участках", - отметила глава избиркома.

Теги: избирком, награда, выборы, Клименко


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