ИП Гумарова, обвиняемая в отравлении покупателей "Жизньмарт", заявило о несправедливости со стороны Роспотребнадзора

Представитель ИП Гумаровой - поставщика, которого обвиняют в отравлении кишечной палочкой покупателей сети магазинов "Жизньмарт", заявил о травле и несправедливом отношении к себе со стороны Роспотребнадзора.

"Нарушения обнаружены как минимум у 10 поставщиков, но крайним делают только нашего поставщика. К огромному сожалению, этой травлей занимается и сам Иван Зайченко", - передают слова представителя "Вечерние ведомости".

Он также заявил, что сальмонеллез в их продукции установлен не был, как и другие инфекции, а потому в вину им не вменяется. Другие же нарушения, выявленные при проверке, уже устранены. Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы компании, заявил, что любой журналист может посетить предприятие и убедиться в словах представителя лично.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Сегодня же основатель франшизы Иван Зайченко назвал "поставщика бактерии" и заявил, что с ИП Гумаровой и конечным владельцем бизнеса "Жизньмарт" дел больше иметь не будет.

Сейчас в Березовском городском суде идет заседание, по итогам которого решится судьба обвиняемой в отравлении фабрики-кухни. Предпринимателя могут оштрафовать на 5-10 тыс. рублей или вовсе приостановить деятельность предприятия на 90 суток.