ИП Гумарова, обвиняемая в отравлении покупателей "Жизньмарт", заявило о несправедливости со стороны Роспотребнадзора

30 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ИП Гумарова, обвиняемая в отравлении покупателей "Жизньмарт", заявило о несправедливости со стороны Роспотребнадзора

Представитель ИП Гумаровой - поставщика, которого обвиняют в отравлении кишечной палочкой покупателей сети магазинов "Жизньмарт", заявил о травле и несправедливом отношении к себе со стороны Роспотребнадзора.

"Нарушения обнаружены как минимум у 10 поставщиков, но крайним делают только нашего поставщика. К огромному сожалению, этой травлей занимается и сам Иван Зайченко", - передают слова представителя "Вечерние ведомости".

Он также заявил, что сальмонеллез в их продукции установлен не был, как и другие инфекции, а потому в вину им не вменяется. Другие же нарушения, выявленные при проверке, уже устранены. Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы компании, заявил, что любой журналист может посетить предприятие и убедиться в словах представителя лично.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Сегодня же основатель франшизы Иван Зайченко назвал "поставщика бактерии" и заявил, что с ИП Гумаровой и конечным владельцем бизнеса "Жизньмарт" дел больше иметь не будет.

Сейчас в Березовском городском суде идет заседание, по итогам которого решится судьба обвиняемой в отравлении фабрики-кухни. Предпринимателя могут оштрафовать на 5-10 тыс. рублей или вовсе приостановить деятельность предприятия на 90 суток.

Теги: Жизньмарт, ИП Гумаровой, Роспотребнадзор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.05.2024 08:47 Мск Роспотребнадзор нашел поставщика кишечной палочки в "Жизньмарт"
Ранее 30.05.2024 08:09 Мск "Жизньмарт" прошел все проверки Роспотребнадзора
Ранее 28.05.2024 00:03 Мск Роспотребнадзор оценил сообщения об облизывании яиц в Екатеринбурге ради получения 1 млн рублей
Ранее 27.05.2024 08:01 Мск "Хватит облизывать яйца!" Основатель "Жизньмарта" назвал "идиотской идеей" выплату 1 млн за отравление
Ранее 24.05.2024 12:02 Мск Основатель сети "Жизньмарт" Зайченко считает, что его бизнес пытаются прикрыть
Ранее 24.05.2024 07:40 Мск Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах "Жизньмарт" в Екатеринбурге
Ранее 22.05.2024 11:56 Мск В Екатеринбурге покупатели еды из "Жизньмарта" массово заболели кишечной инфекцией

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети